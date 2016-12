Que faire de bon pendant la fin de semaine?

Antoine Aubert 02-12-2016 | 13h46

L'humour et la musique sont très présents cette fin de semaine. Mais les cinéphiles seront aussi servis!

Rencontre avec des vedettes au Théâtre St-Denis

Philippe Bond, Réal Béland, Pierre Hébert ou encore Dominic Paquet... Les artistes qui seront à l'affiche au Théâtre St-Denis vont à la rencontre de leur public, samedi, entre midi et 14 h.

L'initiative a lieu en même temps que la mise en vente de billets pour les spectacles tout en visant à récolter des dons et des denrées non périssables pour la Fondation Moisson Montréal afin de venir en aide aux familles en difficulté.

Un festival de films à domicile

C'est une première et on la doit à des Québécois: la première édition de Plein(s) Écran(s), un festival de courts métrages sur Facebook. Du 1er au 8 décembre, tranquillement installé sur votre canapé, vous pouvez voir trois films de ce genre par jour. Parmi ceux diffusés cette fin de semaine, notre choix s'arrête sur Tout ira mieux (diffusé vendredi) récit d'une crise dans un jeune couple en pleine forêt, sur Chelem (dimanche), où une adolescente est piégée entre le sentiment amoureux et ses excès de violence, sans oublier Holika (diffusé dimanche), l'histoire folle de dieux hindous.

Les Cowboys Fringants à Laval

Sacré au dernier gala de l'ADISQ (Album rock de l'année pour Octobre), le groupe mené par Karl Tremblay sera sur la scène de la salle André-Mathieu, samedi à 20 h. De quoi réjouir ceux qui ont envie d'écouter de la bonne musique et de faire la fête, en chantant par exemple Marine marchande, chanson phare issue de leur dernier opus.

Dominic Paquet à Québec

L'humoriste est de passage à la salle Albert-Rousseau, vendredi et samedi soir pour son spectacle Rien qu's'une gosse!, spectacle mis en scène par Réal Béland et avec lequel Dominic Paquet tourne à travers le Québec depuis deux ans. L'humoriste aime faire rire de manière simple et ne cherche pas à faire passer de message. Il amuse son public en se moquant de différentes situations du quotidien, du prix des bijoux et des commandes dans les restaurants chinois.

Vigneault, Pellerin et du sucre d'érable au cinéma

Le documentaire Le goût d'un pays s'est vu décerner le Prix du public lors des dernières Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Voici que débarque au cinéma le film de Francis Legault. On y voit Gilles Vigneault et Fred Pellerin parler de l'identité québécoise en évoquant... le sirop d'érable. Le parallèle est renforcé par une plongée dans le monde des érablières, ainsi qu'un rappel historique de l'importance du sucre au début de la colonisation.

Les Morissette au Capitole

À l'heure d'écrire ces lignes, il restait encore quelques places pour aller voir le spectacle humoristique de l'un des plus célèbres couples québécois. Récompensés de l'Olivier Spectacle d'humour/Meilleur vendeur au mois de mai, Véronique Cloutier et Louis Morrissette donnent, vendredi et samedi soir, deux dernières représentations au Capitole de Québec, où ils se trouvent depuis le 23 novembre.

L'Inde prend place à Montréal

La troupe de Bharati revient dans la métropole québécoise, après des passages en 2011 et 2013. Ils présentent, vendredi et samedi soir, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, la comédie musicale de type Bollywood Bharati 2: Dans le palais des illusions (suite de Bharati: il était une fois l'Inde). Au programme, d'innombrables danseurs et musiciens mettent en lumière une histoire d'une jeune femme qui emmène sa fille sur les lieux où ont vécu leurs ancêtres: le Palais des Illusions d'Indraprastha.

Molière à Gatineau

Inaugurée au Théâtre du Nouveau Monde en octobre, cette adaptation de Tartuffe est présentée à la salle Odyssée de Gatineau, vendredi et samedi soir. La pièce créée au temps de Louis XIV a été transposée ici dans les années 60, alors que le Québec sort des années Duplessis. L'idée reste la même: un homme d'Église rusé et menteur vient semer la zizanie dans une famille modèle. Benoît Brière, Emmanuel Schwartz et Anne-Marie Cadieux font partie de la distribution.

Humour et rock à Sherbrooke

Deux univers totalement différents occupent tour à tour la salle Maurice-O'Bredy de Sherbrooke. François Bellefeuille prend place vendredi avec son énergique premier spectacle solo (attention, il ne reste que quelques places). Le lendemain, c'est le rockeur Éric Lapointe qui devrait électriser les foules.