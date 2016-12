Les mages arrivent à la basilique Notre-Dame

01-12-2016 | 23h44

La voix du comédien Guy Nadon retentira bientôt dans la basilique Notre-Dame pour narrer, parfois en vieux français, le récit d'un moine bénédictin qui, en pleine croisade au Moyen Âge, fait la découverte d'un manuscrit en araméen.

Sa trouvaille, écrite par un des mages ayant rendu visite à un nouveau-né, est le point de départ du conte liturgique de Dom Minier, moine à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, et qui sera porté en chansons par les solistes Corneliu Montano et Bruno Pelletier, entourées de 65 musiciens et 120 choristes de l'école secondaire Joseph-François-Perrault.

Sous la direction musicale d'Éric Levasseur, le spectacle de Noël tissé de chants grégoriens et de musique sacrée sera présenté les 16, 17, 20, 21 et 22 décembre.