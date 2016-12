Un troisième accident en quatre jours au Cirque du Soleil

Hugo Bourgoin 01-12-2016 | 09h45

La malchance semble s'acharner sur les artisans du Cirque du Soleil alors qu'un troisième accident en quatre jours est survenu mercredi soir lors d'une représentation du spectacle OVO au Centre Bell, à Montréal.

Cette fois, c'est un artiste qui exécutait un numéro de trampoline au mur qui a fait une chute.

L'événement a été porté à l'attention de TVA Nouvelles via sa page Facebook par une spectatrice qui était sur place.

«L'incident s'est produit vers la fin du spectacle. Ils ont interrompu le spectacle et ils nous ont demandé de rester assis, car ils espéraient reprendre sous peu. Après environ 10-15 minutes, ils ont annoncé la fin du spectacle et on nous a demandé de sortir calmement», a-t-elle raconté.

Le Cirque du Soleil a confirmé l'incident, expliquant que l'artiste était demeuré au sol en conformité avec le protocole. L'homme a été transporté vers un centre hospitalier de la métropole où il a finalement reçu son congé.

Lancé à Montréal en 2009, OVO a été présenté à travers le monde avant d'entreprendre une tournée en aréna. Le spectacle est à l'affiche au Centre Bell jusqu'à dimanche.

Mercredi, le Cirque confirmait la mort du fils de l'un des fondateurs de son organisation, Gilles Ste-Croix. Olivier Rochette était technicien pour le spectacle LUZIA, en tournée à San Francisco. Il a été heurté à mort par un chariot élévateur.

Les derniers accidents au Cirque du Soleil

30 novembre - Montréal

Le spectacle OVO, à l'affiche pour quelques jours au Centre Bell, est interrompu à la suite d'un accident impliquant un artiste sur scène. Transporté vers un centre hospitalier, il a rapidement reçu son congé.

29 novembre - San Francisco

Un technicien du spectacle de tournée LUZIA perd la vie avant une représentation après avoir été heurté par un chariot élévateur. La victime est Olivier Rochette, le fils de l'un des fondateurs du Cirque du Soleil, Gilles Ste-Croix.

27 novembre - Brisbane

L'acrobate Lisa Skinner se fracture une vertèbre après avoir fait une chute pendant une représentation du spectacle KOOZA à Brisbane, en Australie.

20 octobre - Orlando

Une artiste du spectacle La Nouba, en résidence à Walt Disney World en Floride, est grièvement blessée à la suite d'une chute lors de la répétition d'un numéro aérien. Karina Silva Poirier a subi de nombreuses fractures et a passé plusieurs jours dans le coma.