Hommage à Plamondon à l'amphithéâtre Cogeco

Émilie Vallée 30-11-2016 | 17h38

TROIS-RIVIÈRES - Le prochain spectacle du Cirque du Soleil à l'amphithéâtre Cogeco rendra hommage au parolier Luc Plamondon, même si la Corporation des événements refuse de le confirmer.

«Je ne peux pas confirmer ça», répond le directeur de la Corporation des événements de Trois-Rivières, Steve Dubé.

L'annonce officielle du spectacle du Cirque du Soleil doit avoir lieu la semaine prochaine.

La rumeur se fait persistante. Ainsi, les succès musicaux de Luc Plamondon, dont les textes ont fait rayonner plusieurs artistes dont Diane Dufresne, Céline Dion, Bruno Pelletier, Isabelle Boulay, Garou et plusieurs autres, seraient à l'honneur.

Après Beau Dommage et Robert Charlebois, c'est le répertoire de ce grand de la musique qui sera au cœur des prouesses du Cirque du Soleil.

En 2018, l'amphithéâtre recevra aussi une grande production aussi signée Plamondon. La comédie musicale Notre-Dame-de-Paris sera présentée trois soirs, durant le week-end de la fête du Travail.

«On sait qu'il y a eu 10 millions de spectateurs qui ont vu ça et ça a été présenté plus de 4000 fois dans neuf pays différents donc c'est un produit international et on est vraiment fier», a expliqué Steve Dubé.