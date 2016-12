Cirque du Soleil: mort d'un technicien québécois, fils du cofondateur

30-11-2016 | 08h19

Un technicien affecté au spectacle Luzia du Cirque du Soleil a été mortellement blessé lorsqu'il a été heurté par un chariot-élévateur, mardi soir, à San Francisco.

Le technicien décédé est un Québécois. Il s'agit d'Olivier Rochette, le fils de Gilles Ste-Croix, le cofondateur du cirque.

«Je suis profondément attristé, a déclaré Daniel Lamarre, PDG du Cirque du Soleil dans un communiqué. Je tiens d'abord, en mon nom personnel et au nom de tous les employés du Cirque du Soleil, à offrir mes plus sincères condoléances et tout mon soutien à Gilles et à sa famille. Olivier a toujours été un membre de notre grande famille et un collègue aimé de tous.»

Selon CNN, l'accident s'est produit à 18 h 43, soit un peu plus d'une heure avant le début du spectacle. La représentation a été annulée en raison du drame.

Le spectacle Luzia est présenté à San Francisco depuis le début du mois de novembre et doit se poursuivre jusqu'à la fin janvier.

Cette 38e production originale du Cirque du Soleil avait d'abord été présentée au public montréalais d'avril à juillet dernier, avant d'entreprendre sa tournée nord-américaine.

C'est le deuxième accident à survenir au sein de la grande famille du Cirque depuis le début de la semaine.

Dimanche dernier, une trapéziste et ancienne gymnaste olympique australienne s'est aussi gravement blessée lors d'une présentation du spectacle KOOZA. Lisa Skinner avait chuté d'une hauteur de cinq mètres lors d'une représentation à Brisbane, écopant ainsi d'une fracture du cou et d'un bras cassé. Elle devrait se remettre de ses blessures.