Juste pour rire: un 14e mandat pour Laurent Paquin

Yan Lauzon 29-11-2016 | 13h11

Laurent Paquin est l'homme de fer de Juste pour rire. Pour une 14e édition consécutive, l'infatigable l'humoriste animera, en 2017, l'un des galas du festival.

Après les obsessions, les têtes de Turc et les sept péchés capitaux, l'humoriste et ses confrères disent au revoir aux rivalités, sujet qui les a inspirés l'été dernier. L'an prochain, les spectacles offerts du 16 au 23 juillet seront plutôt regroupés sous le thème L'ADN de l'humour.

Des retours

Comme cet été, ce sont Rachid Badouri et le magicien français Éric Antoine qui lanceront le bal avec le gala Juste personnages, les 16 et 17 juillet. Ils s'intéresseront notamment à Olivier Guimond, Hi-Ha Tremblay, Coluche, Brice de Nice et Priscilla.

Pour Juste engagé les 18 et 19 juillet, Laurent Paquin délaissera Cathy Gauthier afin de partager la scène avec un autre Français, Jean-Luc Lemoyne. Au menu: le choc des opinions.



Des recrues

Petits nouveaux à l'animation, Réal Béland et Patrick Groulx seront respectivement maîtres de cérémonie de Juste absurde le 20 juillet et de Juste stand-up le lendemain.

Philippe Laprise sera quant à lui de retour le 22 juillet avec Juste raconteurs avant que Juste au féminin (dont l'identité de l'animatrice n'a pas été dévoilée) vienne clore la série de représentations des Galas Vidéotron Juste pour rire 2017, le 23 juillet.

Tous les billets pour ces soirées peuvent être réservés au hahaha.com.