Montréal en lumière: avalanche de spectacles et record de chefs

Yan Lauzon 28-11-2016 | 17h58

Cet hiver, plus de 100 spectacles et un nombre record de chefs enrichiront le 18e festival Montréal en lumière (MEL), dont la programmation artistique et gastronomique a été dévoilée lundi.

Aux rendez-vous musicaux proposés, entre le 23 février et le 11 mars prochain, par Bobby Bazini, Charlotte Cardin, Champion et ses G-Strings, Valaire et Regina Spektor, s'ajoutent ceux du chanteur français Benjamin Biolay et du guitariste américain Al Di Meola.

Le concert d'ouverture, Stradivarius à l'opéra, mettra quant à lui en vedette le violoniste Alexandre Da Costa. Une fois de plus, l'événement proposera une importante offrande culturelle mêlant la musique au cirque, au théâtre et à la danse.

Plaisirs gourmands

Outre le volet artistique, un buffet bien garni prendra forme grâce à la participation du plus important contingent de chefs à ce jour à MEL.

En plus de la visite de réputés créateurs internationaux, une cinquantaine de bonnes tables seront dressées pour des découvertes gustatives et vinicoles.

De nombreuses activités gastronomiques seront offertes. Parmi elles, l'initiative Planète Montréal créera un mariage entre des restaurants et des personnalités publiques, telles que le chanteur Sylvain Cossette (Le Montréal), l'auteur Patrick Senécal (Au Petit Extra) et la sommelière Jessica Harnois (Alexandre et fils).

Lyon à l'honneur

L'édition 2017 du festival pourra également compter sur la France pour raffiner sa cuisine. Avec ses 14 chefs invités, la ville de Lyon sera à l'honneur dans la métropole.

«Lyon n'est rien de moins que la capitale de la gastronomie française, une ville réputée au niveau de l'Europe et au niveau mondial, a tenu à rappeler Jacques-André Dupont, président-directeur général de MEL. C'est aussi la ville de Paul Bocuse qui a été nommé cuisinier du siècle par le guide Gault et Millau et le premier président d'honneur de Montréal en lumière en 2000.»

La prochaine édition de MEL se tiendra du 23 février au 11 mars 2017, sous la présidence musicale d'honneur du chanteur Daniel Lavoie et celle culinaire des chefs français Jérôme Bocuse et Christophe Muller.

Il est déjà possible de se procurer les billets pour assister aux différents spectacles ou prendre part à l'un des événements gastronomiques. Toutes les dates et les lieux se trouvent au montrealenlumiere.com.