Que faire de bon pendant la fin de semaine?

Antoine Aubert 25-11-2016 | 16h04

Au menu de cette fin de semaine: Netflix fait revivre une célèbre famille, le Cirque du Soleil en met plein la vue à Québec et beaucoup de films.

Une série culte revit sur Netflix!

Les aventures des personnages de Gilmore Girls ont marqué toute une génération au début des années 2000. Imaginez les réactions quand ses fans ont appris que quatre épisodes inédits de 90 minutes chacun débarqueraient sur Netflix. Depuis vendredi, les héros de la petite ville de Stars Hollow sont de retour, dix ans après avoir quitté les écrans. S'ils doivent faire face à la mort de Richard Gilmore et bien que beaucoup se questionnent sur leur propre vie, l'humour et les sarcasmes sont toujours au rendez-vous.

OVO à Québec

Le Centre Vidéotron accueille jusqu'à dimanche les aventures d'une mouche bleue dont l'œuf qu'elle porte sur le dos intéresse beaucoup le groupe d'insectes qui l'entoure. Si des chorégraphies sont évidemment prévues, le Cirque du Soleil mise aussi sur l'humour avec OVO, grâce notamment à François-Guillaume Leblanc, interprète du personnage principal qui ne prononce aucun mot et n'effectue aucune acrobatie. Il y est également question d'amour et d'environnement. Après Québec, le spectacle se rendra au Centre Bell de Montréal (29 novembre - 4 décembre).

Du beau monde à Gatineau

La salle Odyssée offre du divertissement à toutes les générations cette fin de semaine. Ainsi, le chanteur René Simard, qui a accompagné tant de Québécois, y donne un concert vendredi à 20 h, dans le cadre de sa tournée Nouveau rêve. Le lendemain, le jeune humoriste gaspésien Simon Leblanc y présente son spectacle Tout court.

Rire de Shakespeare - Montréal

Quand un moment de l'histoire sanglante du Royaume-Uni et les écrits de Shakespeare deviennent une comédie. Écrite par Simon Boudreault et Jean-Guy Legault, Gloucester évoque la vengeance d'une reine déçue par la décision de son mari qui ne lui a pas donné le cadeau qu'elle voulait: l'Écosse. Dix acteurs ont la lourde tâche de jouer sept voire huit fois plus de personnages, pour une pièce qui dure près de trois heures! Rendez-vous samedi à 14 h à la Cinquième salle.

Les Tannants sont en forme

Shirley Théroux, Pierre Marcotte et Joël Denis continuent leur tournée ensemble, avec un emploi du temps chargé cette fin de semaine. Les chansons et les sketchs qui ont fait la renommée des Tannants seront de la partie à la salle Les-frères-Lemaire de Victoriaville (vendredi), au Théâtre de Deux Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu (samedi) et au Théâtre du Vieux-Terrebonne (dimanche).

Thriller et comédie au cinéma

Il y en a pour tous les goûts dans les sorties cinéma de cette semaine. Nos trois propositions: Alliés, soit l'histoire d'amour entre Marion Cotillard et Brad Pitt qui combattent les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale; Rules Don't Apply, le nouveau film du célèbre acteur Warren Beatty qui passe derrière la caméra pour s'intéresser de manière sarcastique à l'histoire du milliardaire excentrique Howard Hughes; enfin, pour les familles, le nouveau film des studios Disney, Moana, semble un incontournable.

Image + Nation: Madonna la scandaleuse



Le festival de cinéma lesbien, gai, bi et trans de Montréal est de retour depuis jeudi. Parmi les films intéressants projetés cette fin de semaine, citons Strike a pose (samedi à 18 h30) qui s'intéresse à ce que sont devenus les jeunes danseurs de la tournée Blonde Ambition de Madonna dans les années 90, dont la mise en scène ouvertement sexuelle avait choqué, notamment au Canada.