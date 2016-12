Enchères: record pour un tableau de Lawren Harris

24-11-2016 | 16h15

Une toile du peintre Lawren Harris, membre fondateur du Groupe des Sept, a fracassé mercredi à Toronto le record de prix pour une œuvre canadienne vendue aux enchères.

Il s'agit du tableau intitulé Mountain Forms qui a trouvé preneur pour la somme de 11 210 000 $, un montant comprenant la prime d'achat de 18 %.

«Une féroce bataille entre des enchérisseurs sur place et d'autres au téléphone a permis à cette toile de 1926 d'établir une nouvelle marque pour l'artiste et un nouveau record pour une œuvre canadienne vendue aux enchères, étant acquise pour plus du double du précédent record», a indiqué jeudi la Maison de vente aux enchères Heffel qui a vendu l'oeuvre.

Son estimation de prévente était de 3 à 5 millions $.

Le précédent record pour une oeuvre canadienne, soit 5 062 000 $, datait de 2002 et avait été atteint par Scene in the Northwest - Portrait of John Henry Lefroy du peintre Paul Kane. D'autres tableaux de Lawren Harris ont été vendus par Heffel mercredi. En additionnant leurs prix à celui de Mountain Forms, les œuvres de Harris ont atteint 16 961 320 $ sur des ventes totales de 41 millions $.

Durant la vente, a ajouté Heffel, «des œuvres majeures d'après-Guerre et contemporaines réalisées par des artistes québécois ont également atteint des sommes impressionnantes». «Notons entre autres Mutation bi-sérielle de Guido Molinari, vendue pour 306 800 $ (son estimation allait de 100 000 $ à 150 000 $) et Dimanche de Jean Paul Lemieux, acquise pour 914 500 $ (son évaluation variait de 700 000 $ à 900 000).»

Pour sa part, The Woodpile, Sainte-Anne-de-Beaupré, une scène canadienne du peintre montréalais James Wilson Morrice, a été vendue pour 1 180 000 $, «rappelant par le fait même la vigueur du marché impressionniste québécois (elle était estimée entre 1 000 000 $ et 1 500 000 $)», a signalé la maison Heffel.