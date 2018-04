À peine 7 % des crèmes hydratantes ne renferment pas de substances potentiellement néfastes

Agence QMI 17-04-2018 | 08h00

Le magazine «Protégez-vous» a analysé les ingrédients de 387 crèmes hydratantes et révèle que seuls 29 d'entre elles ne renferment aucune substance potentiellement néfaste pour la santé ou l'environnement.

Selon les recherches menées par le magazine, basées sur les plus récentes données scientifiques et les réglementations sur les cosmétiques au Canada et en Europe, une dizaine de groupes d'ingrédients sont à éviter dans la mesure du possible.

Parmi eux, les parabènes, mais aussi d'autres substances auxquelles les consommateurs ne pensent pas, comme les siloxanes (présents dans 74 % des crèmes), le phénoxyéthanol (dans 62 % des crèmes) et le pétrolatum (dans 53 % des crèmes).

«Aucun de ces ingrédients ne représente, à lui seul, de danger pour la santé compte tenu des faibles doses autorisées par Santé Canada. C'est l'accumulation, à travers tous les savons, lotions et produits de maquillage utilisés quotidiennement, qui fait augmenter le risque», explique Catherine Crépeau, journaliste chez «Protégez-vous».

Les produits québécois font belle figure

Le mensuel souligne qu'il est inutile de payer cher pour avoir un produit sans ingrédient à éviter, «nous avons trouvé six options à moins de 1 $ la dose».

L'enquête révèle également que le marketing peut être trompeur. En effet, certains produits «sans parfum» ou «hypoallergène» peuvent contenir des substances qui risquent de provoquer des réactions cutanées ou des allergies.

Le quart des produits recommandés sont mis en marché par des entreprises québécoises. C'est notamment le cas de l'Hydratant énergisant de marque CW Beggs and Sons Chicago 1874 (Groupe Marcelle), de la crème-gel Hydractiv de Jouviance et de la Crème matifiante hydratante -Inua de Zorah Biocosmétiques.

Le dossier «La crème de la crème» paraîtra dans l'édition du mois de mai. À l'intérieur, un tableau présentera une liste des meilleurs choix de crèmes.