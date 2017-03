Un nouveau moyen de contraception sans soucis

27-03-2017 | 14h35

Les femmes qui ont recours à la pilule comme moyen de contraception peuvent parfois avoir à faire face à un problème plus courant qu'on ne le pense au Canada: une grossesse non désirée. En effet, 33% des femmes canadiennes admettent oublier au moins un comprimé par cycle menstruel. Afin d'éviter ce problème, un nouveau système intra-utérin (SIU) vient de faire son entrée sur le marché: Kyleena.

Kyleena est le plus petit SIU en forme de T qui agit durant 5 ans. Chaque jour, il relâche une petite dose d'hormone appelée lévonorgestrel, qui agit comme contraceptif, sans le souci d'avoir un comprimé à prendre quotidiennement.

Installé par un professionnel de la santé, ce système intra-utérin s'est révélé efficace à plus de 99% et ne contient pas d'oestrogène. Kyleena peut prévenir la grossesse de plusieurs façons, dont les suivantes: en réduisant l'épaississement mensuel de la muqueuse de l'utérus; en épaississant le mucus du col de l'utérus et en entravant le mouvement et la fonction des spermatozoïdes. Tous ces effets empêchent les spermatozoïdes d'entrer en contact avec l'ovule, ce qui prévient la grossesse.

Plusieurs avantages qui permettent d'éviter une grossesse non désirée sans avoir à réfléchir à sa pilule contraceptive.