Miley Cyrus et Demi Lovato racontent leurs premières règles

16-03-2017 | 14h07

Miley Cyrus, Demi Lovato, mais aussi Anaïs Gallagher, la fille de Noel Gallagher ont récemment accepté de participer à la campagne «Find Your Fit», lancée par la marque de serviettes hygiéniques Betty. Elle doit permettre à toutes les filles de choisir la taille de serviette la plus adaptée pour elles.

Dans le cadre de cette campagne, Miley Cyrus a notamment raconté, et ce, afin d'aider les autres, la première fois qu'elle a eu ses règles et comment elle a réagi. La chanteuse a pu être aidée de sa mère Tish, quand elle a commencé à saigner sur le plateau d'Hannah Montana. «C'était tellement embarrassant, mais je ne pouvais pas partir. Et je pleurais en suppliant ma mère, ''Il va falloir que tu mettes le tampon, je dois aller sur le plateau''», raconte Miley Cyrus.

De son côté, Demi Lovato qui a fêté ses 5 ans de sobriété, a expliqué que sa famille l'avait beaucoup taquinée quand elle a eu ses règles la première fois. «Je l'ai dit à ma mère et ma sœur et elles m'ont mise tellement mal à l'aise. Ma sœur a plié une affiche en deux pour en faire une sorte de carte sur laquelle elle avait dessiné, et ça disait ''Joyeux jour de règles!''. Elle avait fait des petits bâtons et des bisous, et elle avait utilisé des stylos rouges... J'ai un bon sens de l'humour, donc d'une certaine façon, j'étais vraiment embarrassée et d'un autre côté, j'ai trouvé ça génial», détaille Demi Lovato.

Anaïs Gallagher explique qu'elle a essayé de rester cool quand elle a eu ses règles pour la première fois à l'école. «Je ne voulais vraiment pas en faire toute une montagne», dit-elle.

Avec ces témoignages, Betty espère que les adolescentes auront confiance en elles pendant la puberté et s'aider de leurs serviettes hygiéniques qui sont faites pour améliorer le confort.