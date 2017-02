Qu'y a-t-il dans le sac de cadeaux des nommés aux Oscars?

24-02-2017 | 13h34

Tout le monde n'a pas le droit à sa statuette aux Oscars, mais tous ont droit à un sac de cadeaux d'une valeur de 100 000 dollars. Que vont découvrir Emma Stone, Isabelle Huppert, Mahershala Ali, Ryan Gosling et les autres? Tout d'abord, des soins offerts au spa, des voyages et des séjours gratuits dans des hôtels. Ainsi, chacun pourra passer trois jours au Lost Coast Ranch, et un week-end au Golden Door Spa en Californie.

La forme physique des acteurs et réalisateurs compte aussi. Ils se voient donc offrir dix séances avec le coach des stars, Alexis Seletzki, ainsi que des matelas anti-cellulite. Le concept? Il suffit de s'asseoir dessus pour que la cellulite disparaisse.

Les heureux nommés repartiront aussi avec des produits pour femmes de chez Belldini, des chocolats Chubby Chipmunk Hand-Dipped, une boîte de crayons Crayola, des patchs anti-transpirants Dandi Patch, des sacs à main Jules K et un service de sommelier de chez The Loving Somm.

On pense aussi aux pieds meurtris des stars aux Oscars, puisque le sac contient un kit complet de soins. Leurs fringales ne sont pas oubliées avec des noix de pécan de la National Pecan Shellers Association, ainsi que du sirop d'érable bio de chez Rouge Maple. Pour celles et ceux qui auraient le souffle coupé d'être récompensés ou au contraire oubliés, ils seront fournis pendant dix ans par la Oxygenetix Breathable Foundation and Moisturizer, et auront un Rest-Rite Sleep Positioner pour trouver le sommeil.

Les bijoux sont aussi de la partie, puisque le sac contient également des bracelets en diamant YOGAJEWELS OM.

Enfin, on incite également les célébrités à sauver des vies en dehors de l'écran aux Oscars, puisque les nommés se voient offrir des cours de réanimation cardio-pulmonaire ainsi qu'un kit pour sauver des vies, le tout offert par l'American Heart Association.