Lady Gaga répond à ceux qui ont critiqué son corps au Super Bowl

08-02-2017 | 12h03

Lady Gaga a conquis le coeur de millions d'Américains dimanche en se produisant lors de la mi-temps du Super Bowl. Sa prestation, remarquablement orchestrée, a mis tout le monde d'accord... Enfin, presque.

Certains se sont notamment moqués de son «petit ventre» sur les réseaux sociaux, un autre utilisateur n'hésitant pas à lui conseiller de changer de taille pour masquer ses «bourrelets». Même Stefano Gabbana, la moitié de Dolce & Gabbana, se serait moqué d'elle, avant de finalement se rétracter en assurant que les «vrais corps» sont très beaux, ainsi que le rapporte Yahoo! News.

Des commentaires pas vraiment classes, qui ont eu le mérite d'agacer un peu la principale intéressée. Lady Gaga s'est donc permis de répondre à ses détracteurs via son compte Instagram. «Il paraît que mon corps est un sujet de conversation donc je voulais vous dire, je suis fière de mon corps, et vous devriez aussi être fiers du vôtre, a écrit la chanteuse. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites. Je pourrais vous donner un million de raisons pour lesquelles vous n'avez pas à satisfaire qui ou quoi que ce soit pour réussir. Soyez vous-mêmes, avec acharnement, vous-mêmes. C'est le truc des champions. Merci du fond du coeur à tous ceux qui me soutiennent. Je vous aime. Bisous, Gaga.»

Une belle répartie aux jaloux de la part de Lady Gaga!