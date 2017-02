Khloé Kardashian: le sport l'a sauvé

08-02-2017 | 11h25

Khloé Kardashia a repris sa vie en main ces derniers mois et arbore maintenant une silhouette svelte grâce à ses séances d'entraînement régulières.

Elle a également utilisé sa propre histoire pour motiver les autres dans son émission, Revenge Body, diffusée sur E! Show, et dans une nouvelle publication sur son site, Why I'm Thankful For Revenge Body, la star a expliqué que son nouveau régime avait joué un rôle clef pour affronter les moments difficiles de sa vie. «Mon aventure sportive était à moi seule. Je n'avais pas réalisé que prendre des mesures pour être saine - en gagnant de la force mentalement et physiquement - m'aiderait à traverser mon divorce, les critiques que que je reçois quotidiennement ou la métamorphose de mon beau-père», a-t-elle écrit.

Dans les moments les plus difficiles, comme sa séparation et son divorce avec Lamar Odom, Khloé Karsdashian se tournait vers la nourriture et «haïssait» ses émotions.

«Je suis une mangeuse compulsive. Il a fallu que je m'entraîne pour ne pas dévorer un pot de glace entier ou commander trois pizzas en secret et toutes les manger, comme j'avais l'habitude de le faire, a-t-elle expliqué. Avant, quand j'étais triste, je ne parlais à personne de ce que je ressentais. Je dévorais juste mes émotions. Ça pouvait s'apercevoir par ma mauvaise peau et parce que je perdais mes cheveux. Je ne prenais pas les bons nutriments. Quand j'ai commencé à aller à la salle, j'ai réalisé que si j'étais frustrée, je pouvais y remédier en m'entraînant. Je ne l'ai jamais fait pour d'autres raisons. C'était uniquement pour moi.»

À présent, Khloé Kardashian espère que son aventure aidera les autres dans son émission à «trouver la lumière» qu'elle n'avait pas au début de sa vie. Elle a également souligné que se remettre en forme n'était pas «une chose qui se fait du jour au lendemain, c'est une lutte et une bataille de toute une vie». Puis, elle a finalement conclu: «Je n'avais personne à qui me fier ou qui puisse être réel avec moi. Ça m'a pris trois ans et je suis finalement arrivée aux derniers mois de mon aventure. Les gens me disent: "Tu as l'air en pleine forme", et je leur réponds: "Je me suis entraînée au gym pendant trois p***in d'années". Le message de Revenge Body est de trouver la raison de son mal-être et comment en sortir.»