Lena Dunham: le régime Trump

07-02-2017 | 12h24

Lena Dunham a été dégoûtée par la victoire de Donald Trump. Au point qu'elle a tout simplement arrêté de manger.

Alors qu'elle était invitée par Howard Stern dans son émission sur SiriusXM, l'animateur n'a pas pu s'empêcher de féliciter la comédienne pour sa silhouette fine, mais elle a avoué que les raisons de cet amincissement était assez tragiques. «Donald Trump est devenu président et j'ai arrêté de manger, a-t-elle avoué. Tout le monde me demande ce que j'ai fait et je leur réponds, ''Essayez la déprime, la dépression et le cauchemar, et vous verrez, vous aussi vous perdrez du poids!".»

Lena Dunham a toujours dit tout le mal qu'elle pensait de Donald Trump, et apparemment, le président des États-Unis n'en pense pas moins d'elle. «Il a dit que j'étais une comédienne de seconde zone qui n'a pas de motivation, a-t-elle raconté à Howard Stern, qui en a profité pour lui demander si elle pensait qu'un président devrait faire à ce point attention à ce que les célébrités pensent de lui. Je vais te dire, c'est assez marrant, parce qu'on parle de lui comme s'il était capable d'agir sainement. On parle de lui comme s'il était sain d'esprit.»

Howard Stern a enfin passé la comédienne sur le grill en lui rappelant qu'elle avait déclaré qu'elle déménagerait au Canada si Donald Trump était élu. Et elle a avoué qu'elle avait un peu parlé en l'air parce qu'elle ne pouvait pas croire qu'il le serait. «Je pensais que c'était une blague. Je me disais, "La meilleure candidate qu'on ait jamais eue se retrouve face à un vendeur de steak. Tout va bien se passer», a-t-elle ajouté.

Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, elle a décidé d'arrêter de réagir à ses moindres mots, quoi qu'il dise d'elle. «Il ne fait qu'objectiver les femmes. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'objectiver, lui. On n'a pas à se rabaisser à l'insulter sur son physique», avait déclaré Lena Dunham à la semaine dernière.