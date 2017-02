Un remède original pour lutter contre la gueule de bois

02-02-2017 | 10h13

La gueule de bois il n'y a rien de pire... On a la bouche pâteuse, mal à la tête, au ventre, des nausées épouvantables... Bref, on s'est tous déjà promis de nombreuses fois: «Plus jamais je ne boirai d'alcool» sauf qu'on y retourne en se disant que la prochaine fois on mangera plus avant, on boira moins ou on pensera à boire de l'eau. Et si on vous révélait un secret venu de nos voisins Polonais et qui a fait ses preuves là-bas?

En Pologne, on soigne la veisalgie avec du jus de cornichon! Original c'est indéniable. La raison du choix de cette boisson? Quand on boit, notre taux de potassium diminue, or le jus de cornichon contient du potassium et permet donc de reconstituer nos réserves. Et il faut également savoir que le potassium est utile dans notre organisme pour maintenir l'acidité des sécrétions gastriques et donc assurer le bon fonctionnement du tube digestif. Mais surtout, il a un impact sur les reins, organes indispensables à l'élimination de l'alcool.

Bon on vous l'accorde ça ne donne pas vraiment envie, mais si ça vous permet de vous remettre plus vite de vos abus de la veille, ça vaut peut-être le coup d'essayer!