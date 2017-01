Le Mois des Câlins est lancé

18-01-2017 | 16h05

La 11e édition du Mois des Câlins de Sainte-Justine s'est amorcée mercredi.

Les vedettes du «showbiz» québécois Mitsou, Saskia Thuot, Julie Bélanger, Marie-Soleil Michon, Sébastien Benoit, Jean-François Baril et Patrick Marsolais sont les ambassadeurs de cette initiative.

Au total, 30 000 embellisseurs de lèvres Rose Câlins de Clarins sont en vente dans les succursales des pharmacies Jean Coutu de la province afin de récolter des fonds pour le Centre intégré du réseau en neuro-développement de l'enfant du CHU Sainte-Justine.

Le magazine 7 Jours et la station Rythme FM soutiennent également la cause qui aide à prévenir et guérir les désordres liés au développement neurologique chez les enfants.

En 10 ans, plus de 3 millions $ ont été recueillis dans le cadre du Mois des Câlins.