Elle ne trouve pas de travail car elle se juge trop belle

17-01-2017 | 14h01

Ce n'est un secret pour personne, l'apparence tient une place primordiale au cours d'un entretien lorsque l'on veut décrocher un emploi. Faire une bonne impression à un recruteur grâce à un look soigné peut en effet aider à mettre pas mal de chances de son côté.

Pourtant de l'autre côté de la Manche, une jeune femme estime au contraire que sa beauté est un véritable frein pour sa carrière. Mère de 8 enfants, Marie Buchan qui vit à Birmingham, pense en effet que ses chances de trouver un emploi sont fortement compromises à cause de son physique.

Détentrice d'un diplôme de mécanicienne, cette jeune femme raconte qu'il lui est impossible de trouver un emploi dans un garage sans craindre d'être la cible de propos sexistes. «Quand je me présente à un entretien, on semble attendre un peu plus de moi», confie Marie au Daily Mail. «On me demande s'il y'a autre chose que je sais faire à part réparer les voitures, ou bien si je serais d'accord pour aller boire un verre… Je ne trouve pas d'emploi dans cette branche car je suis trop belle», ajoute-t-elle.

Désemparée face au manque de sérieux des recruteurs, Marie Buchan, autrefois danseuse nue, songe pour le moment à reprendre son ancienne activité en attendant qu'on lui fasse une proposition d'emploi plus honnête.