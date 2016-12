Astuces pour réparer les petites catastrophes du réveillon

29-12-2016 | 12h09

Vous êtes fin prêt pour le réveillon du jour de l'an? Mais avez-vous pensé aux petits aléas qu'on rencontre en soirée? Lisez ce qui suit pour être paré contre les catastrophes potentielles des soirs de fêtes.

La tache de vin

Personne n'est à l'abri d'une tache de vin sur son costard ou sa robe, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit rester taché. L'astuce à connaître pour se débarrasser d'une tache de vin est simple. Il vous faudra un peu de sel et d'eau. Saupoudrez du sel sur la tache de vin et laissez-le absorber le liquide. Ensuite, rincez avec un peu d'eau. Il faut le faire immédiatement.

La transpiration

Si vous n'êtes pas sûr de votre anti-transpirant et que vous voulez malgré tout danser jusqu'au bout de la nuit le soir du 31 décembre, ce n'est pas un problème. Pensez à investir dans des patchs anti-transpiration. Ils sont discrets et se positionnent facilement sous les aisselles. Ils absorberont l'excès de sudation.

Les ampoules aux pieds

Si vous avez investi dans de nouvelles chaussures pour le réveillon, vous risquez d'avoir quelques ampoules aux pieds. Avant de les enfiler, vaporisez un spray anti-transpirant dans les chaussures. Ca vous évitera de suer des pieds et donc de provoquer un frottement qui mènera à une ampoule. Si une ampoule apparaît malgré tout en cours de soirée, l'essentiel est d'éviter tout frottement. Vous pouvez protéger la zone abimée avec un peu de papier toilette. Et si vous portez des talons, n'hésitez pas à enfiler une paire de socquettes. C'est tendance en plus de vous protéger!

La tache de fond de teint

Vous avez mis du fond de teint sur votre col en enfilant votre robe? Pas de panique! Premièrement, n'utilisez pas d'eau pour essayer de venir à bout de la tache, ça ne fera que l'agrandir. À la place, époussetez la zone avec une serviette de toilette sèche. Ça marche si votre fond de teint est en poudre.

Le ventre plein

Le réveillon du jour de l'an rime aussi avec un bon repas. Vous risquez de vous sentir engoncé dans votre tenue une fois le dessert fini. Pour les hommes, c'est simple, il suffit de desserrer d'un (ou plusieurs) cran votre ceinture. Pour les femmes, il va falloir ruser. Pensez à prendre avec vous au préalable une veste blazer ou un long gilet léger. Baissez la fermeture éclair dans le dos de votre robe, enfilez votre veste ou gilet, et le tour est joué! Si vous portez une blouse et un pantalon, faites simple: ouvrez le bouton du pantalon pour respirer et faites passer votre blouse par-dessus. Ni vu ni connu.

Le collant filé

En cas de collant filé, pensez au préalable à prendre avec vous un vernis incolore. Si vous filez votre collant, arrêtez la catastrophe en apposant un peu de vernis incolore.