Marilou dévoile sa collection de vêtements pour enfants

09-12-2016 | 14h50

Marilou, du site Trois fois par jour, a présenté les premières images de sa collection de vêtements pour enfants.

La création de Petite Lou & Co., le nouveau projet de la femme d'affaires, a été annoncée il y a 9 mois, sur Instagram.

Petite Lou & Co. propose des vêtements pour filles et garçons allant de 0 à 4 ans, qui sont fait à la main et au Québec. Une belle manière de consommer local et de se faire plaisir à soi et à son enfant.

La collection complète sera lancée au printemps, mais quelques clichés sont déjà disponibles sur Instagram, et une partie de la collection sera lancée le 9 décembre en fin de journée.

Puisque vous avez été plusieurs à me demander de partager un morceau qui fera à vos petits garçons ; tadam! Voici le chandail "Axel" de notre première collection. On se retrouve au dévoilement de la collection complète le jour du lancement. Since many of you requested a sneak peak of what was in store for your little boys, let me introduce you to " Axel " from our first collection. See you guys later on the day of the launch of the full collection. Une photo publiée par Petite Lou & Co (@petitelou.co) le 9 Août 2016 à 17h34 PDT

On fait face à un bogue technologique. On devra donc faire le lancement à 20h ce soir pour s'assurer que tout soit réglé et fonctionnel. Tellement désolé pour ça. We are having technical difficulties with inventory right now, therefore the launch will be delayed to 8 o'clock tonight! Une photo publiée par Petite Lou & Co (@petitelou.co) le 9 Déc. 2016 à 8h07 PST