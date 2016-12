Découvrez ce que cache ce faux site d'escortes

06-12-2016 | 10h45

Baptisé «Girls of Paradise», ce site qui propose de mettre en contact des clients avec des escortes pourrait ressembler à de nombreux autres sites de charme qui pullulent parmi le marché du sexe. Sauf qu'il ne faut pas se fier aux apparences…

Car une fois rentré sur le site en question, le client à la recherche d'une prestation sexuelle risque de tomber de haut. Si «Girls of Paradise» propose bien des filles, celles-ci sont malheureusement toutes mortes!

Pour exemple, voilà ce qu'un client peut donc s'entendre dire si celui-ci cherchait à rentrer en contact avec une dénommée «Inès». «Tu cherches à joindre Inès, mais ce ne sera pas possible. Inès est morte. Elle a été jetée d’un pont par son proxénète», lui expliquera alors une responsable du site.

Imaginé par l’agence McCann pour l'association Le Mouvement du Nid, ce dispositif a pour but de sensibiliser les clients afin de les confronter à leurs responsabilités. «Dans le système prostitutionnel, et c’est d’autant plus facile en ligne, tout est fait pour garantir la tranquillité d’esprit des ''clients''», constate Claire Quidet, porte-parole du Mouvement du Nid.

«Cet énorme marché de la prostitution, qui fait la fortune des proxénètes et ne tient que par l’exploitation totale et brutale des personnes prostituées, a désormais pignon sur web», ajoute Christine Blec, secrétaire générale de l'association qui déplore la maltraitance infligée aux prostituées.

Grâce à cette action militante, Le Mouvement du Nid aimerait voir l'opinion changer de regard sur la prostitution et mettre fin aux terribles violences dont sont victimes chaque jour de nombreuses femmes qui font commerce de leurs corps.