Les meilleurs jouets de l?année

PUBLIREPORTAGE Jouet K.I.D. 28-11-2016 | 04h00

Noël approche à la vitesse grand V. Avez-vous commencé vos emplettes ? Pour simplifier votre magasinage des Fêtes, voici une sélection de jouets issus de notre top 30 des meilleurs jouets de l'année. Tous les articles sont des coups de cœur des acheteurs professionnels de Jouet K.I.D.

Casse-tête Scratch

Les tout-petits prendront plaisir à assembler ce casse-tête de qualité - mettant en vedette des animaux de cirque - pour ensuite s'amuser avec les montagnes russes cachées. Si le casse-tête est bien fait, la balle roulera à travers celui-ci. Envie de plus de défi ? Laissez votre petit ajouter des tunnels et des passerelles.

Casse-tête et montagnes russes Scratch - Cirque

Contient 16 cubes, 2 balles et une possibilité de 3 casse-tête.

29,99 $

3+ mois

Tapis-piano géant Beat Pop

Faites comme Tom Hanks dans le film Big et jouez au sol sur un piano géant ! Ce grand tapis-piano laisse amplement de place pour que 2 petits sautillent de plaisir. Avec 24 touches, 25 morceaux de démo, une fonction enregistrement, des sons d'instruments, de rythmes et plus encore, c'est la façon la plus amusante de dépenser de l'énergie. Bonne nouvelle pour les parents : le volume est ajustable...



Tapis-piano géant Beat Pop

59,99 $, 180 cm x 76 cm

4+ ans

Cache mouche

Enfilez les lunettes grenouille et soyez attentif ! Vous devez deviner sous quel gobelet se cache la mouche. Mais attention, les paupières de la paire de lunettes se ferment toutes seules, ce qui laisse le temps aux autres malins joueurs de changer la mouche de place pour vous mélanger. Si vous misez juste, vous remportez la mouche, sinon c'est celui qui l'avait cachée qui la conserve.

Cache mouche

29,99 $

6+ ans, 3 à 5 joueurs

Moustache Smash

Avec ce jeu, c'est « Movember » à l'année ! Chaque joueur place une moustache devant son visage. Si la carte retournée correspond à la forme ou à la couleur de sa moustache, il doit vite attraper la carte avec son bâton-ventouse pour récolter un point. S'il frappe la mauvaise carte, bouhou... il perd deux cartes. Celui qui a ramassé le plus de cartes-moustaches remporte la partie. Rigolades garanties.

Moustache Smash

16,99 $

7+ ans, 2 à 4 joueurs

Yamaha motoneige téléguidée

N'ayez plus peur de la neige grâce à cette motoneige téléguidée à fonctions multiples, capable de rouler dans la belle poudreuse ! Avec sa suspension, ses lumières à l'avant, ses patins interchangeables et sa fréquence 2,4 GHz, elle est prête à tout et n'a même pas peur du froid. Une autre belle raison de jouer dehors cet hiver !

Yamaha motoneige téléguidée

99,99 $

8+ ans

Micro Selfie

Vous adorez chanter ? Jouez à la vedette avec Micro Selfie. L'ensemble comprend un bâton ajustable, un micro, un écouteur et l'application gratuite StarMaker (pour iOS et Android), qui vous donne accès à des milliers de chansons d'artistes comme Taylor Swift et Justin Bieber. Chantez à plein poumon, lâchez votre fou et partagez vos plus belles vidéos !



Micro Selfie

29,99 $

8+ ans

Tous ces produits sont offerts dans les boutiques de jouets spécialisées. Pour trouver un point de vente, consultez la liste des détaillants.