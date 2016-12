Quand les jouets les plus adorables viennent d'ici

PUBLIREPORTAGE Jouet K.I.D. 21-11-2016 | 04h00

Acheter local, conçu au Québec. Dans un contexte économique morose, c'est un geste qui a la cote. Et quand on peut appliquer le concept au marché du jouet, c'est encore plus intéressant !

La maison Joseph Battat est une compagnie familiale de Montréal, spécialisée dans la conception et la création de jouets abordables et de qualité. Il y a fort à parier que vous connaissez déjà cette fierté québécoise, mais vous l'ignorez. Vous savez, la mallette de médecin blanche avec ses instruments ? C'est eux. La petite ferme rouge avec ses animaux ? Eux aussi. Or l'entreprise offre une foule d'autres produits qui ne cessent de gagner en popularité. En voici deux incontournables.

Un merveilleux petit monde miniature

Y a-t-il quelque chose de plus attendrissant qu'un enfant qui anime ses figurines en les faisant parler? La maison Joseph Battat a créé Li'l Woodzeez, une adorable collection de petits animaux pour stimuler l'imaginaire et la créativité des petits. Les charmantes familles de bêtes - lapins, castors, hiboux, renards, ours, chats, souris et plus encore - les captiveront pendant de looongs moments.

Plus rondes et plus solides que les autres figurines, celles des petits animaux sont faciles à manipuler pour les mains juniors. On peut leur imaginer des histoires dans plusieurs lieux amusants comme le camping, la garderie, la maison dans les arbres, le comptoir de crème glacée et même le magasin général. En plus, bien sûr, de leur faire explorer toutes les cachettes de notre maison...

Li'l Woodzeez

À partir de 24,99 $

3+ ans

Et si Our Generation® marquait toute une génération ?

Les jeunes filles aiment s'identifier aux modèles qui leur ressemblent. Et quand ces modèles sont positifs, c'est les parents qui sont contents ! La collection de poupées Our Generation® de la maison Joseph Battat permet aux fillettes d'évoluer dans un univers de jeu sain. Avec leur nouvelle amie, elles peuvent partager leurs secrets et vivre une foule d'aventures excitantes.

Les poupées Our Generation® font 45 cm de haut et possèdent de magnifiques cheveux extensibles qu'on peut s'amuser à tresser. Si on le désire, on peut procurer à notre poupée un vélo, une voiturette, une tente, un camion de crème glacée, une écurie ou un kayak. On peut même trouver des vêtements pour jeunes filles, identiques à ceux des poupées ! Comme toutes les fillettes de leur génération, ces coquettes demoiselles mènent une vie active et trépidante !

Poupée Our Generation®

3+ ans

