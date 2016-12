Jouez en famille, loin des écrans!

PUBLIREPORTAGE Jouet K.I.D. 14-11-2016 | 04h00

Levez la main les parents dont les enfants raffolent un peu trop des tablettes et autres gadgets électroniques. En cette ère technologique, on doit parfois forcer un peu pour que nos petits décollent de leur écran et s'amusent autrement. Or il existe des produits de grande qualité qui permettent de passer du bon temps en famille, loin des pixels.

La folie Fofucha

Si vous n'avez pas encore entendu parler des poupées Fofuchas, c'est une question de temps.

Fofucha est un mot brésilien qui signifie « jolie, douce » et décrit parfaitement ces catins aux longues jambes, aux grands pieds et à la tête ronde. Au Brésil, la tradition veut qu'on offre une Fofucha lors des célébrations importantes comme une naissance, une graduation ou un nouvel emploi.

Mais avant de câliner votre poupée, vous devez l'assembler ! Les jolies Fofuchas se confectionnent facilement par l'enfant, selon leurs goûts et leur créativité. Cette activité manuelle est idéale pour bricoler en famille et passer un bon moment. Un magnifique cadeau à s'offrir, ou à offrir à quelqu'un pour souligner un événement.

Poupée Fofucha

29,99 $

6+ ans

Les HÉROS des jeux d'assemblage

Quelle salle de jeux n'a pas un coffre de blocs de construction ? Les blocs de la collection allemande HEROS Germany captiveront votre famille pendant plusieurs générations. Taillées dans une matière chic et durable, le bois de hêtre, et résistantes à l'humidité, les pièces ne crochissent pas et sont assez solides pour encaisser les chocs des enfants dont la motricité n'est pas, disons... tout à fait délicate.

Chaque boîte comporte de nombreuses pièces dont des lamelles de bois de hêtre perforées, des vis en plastique, des roues en caoutchouc, une clé anglaise et un tournevis en plastique pour construire les véhicules. S'il est possible de recréer les modèles proposés, le plus amusant, c'est de construire sa propre création ! Ces ensembles de jeu favoriseront l'imagination et la motricité de vos bambins, tout en leur offrant d'innombrables heures de bonheur.

HEROS Germany (excavateur 175 pièces 5-en-1 ou autre modèle)

69.99$

6+ ans

Casse-tête EDUCA

C'est un classique, les casse-tête passionnent les familles depuis des décennies. Ceux-ci, produits par la compagnie espagnole EDUCA, n'échappent pas à la tradition. Leur vaste étendue de modèles a de quoi impressionner les plus habitués : ses casse-tête vont de 300 à... 33 600 morceaux ! On dit d'ailleurs que ce géant serait le plus grand du monde et prendrait des mois à assembler. Ouf. Respect.

Vous avez perdu le précieux morceau qui vous empêche de terminer votre chef-d'œuvre ? Pas de panique, EDUCA offre un système de repérage des pièces. Il suffit de contacter la compagnie pour qu'elle vous expédie la pièce gratuitement ! C'est pas extraordinaire, ça ?

Casse-tête EDUCA

À partir de 15,99 $

Pour toute la famille

Pour trouver un point de vente, consultez la liste des détaillants.