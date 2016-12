Qu'est devenue la «plus belle petite fille du monde» ?

07-11-2016 | 11h24

Née en 2001 à Aix-en-Provence, Thylane Blondeau est à 15 ans une jeune fille presque comme les autres. À l'exception près toutefois, que depuis sa plus tendre enfance, cette jolie française baigne dans le monde de la mode où très tôt elle a su se faire repérer.

En 2010, alors qu'elle était âgée de 9 ans, Thylane Blondeau a en effet été désignée «plus belle petite fille du monde» par la «sphère mode». Avec ses grands yeux bleus et sa moue boudeuse, le visage de poupée de la fille de Véronika Loubry et de l'ancien footballeur Patrick Blondeau n'a pas mis longtemps à taper dans l’oeil des photographes et des plus grandes marques.

En grandissant, Thylane Blondeau n'a rien perdu de ses charmes. Aujourd'hui, l'adolescente poursuit ses études tout en continuant à jouer de temps en temps les mannequins pour de grandes enseignes comme Paul & Joe, Lacoste ou L'Oréal.

Dernièrement, la jeune fille s'est aussi essayée avec succès à la comédie en tenant le rôle de Gabrielle dans le film Belle et Sébastien: L'aventure continue sorti en 2015. Autant dire qu'avec ce CV déjà bien fourni, l'avenir de Thylane Blondeau est assuré.