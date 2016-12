PUBLIREPORTAGE Jouet K.I.D. 07-11-2016 | 04h00

« Les larmes des crocodiles sont sucrées.

La peau de l'ours blanc est noire.

Les huîtres changent de sexe chaque année.

Il est impossible d'éternuer les yeux ouverts. »

Non, ces phrases ne sont pas issues d'un mauvais poème. Elles sont les affirmations amusantes du maître de jeu de Tu me niaises ?, la prochaine sensation de vos soirées en famille ou entre amis !

Adapté dans de nombreux pays, ce jeu fort populaire à l'étranger fait maintenant son entrée au Canada. Et pour nous offrir une version québécoise top qualité, l'entreprise Jouet K.I.D. a adapté le produit, de sorte que les questions et les scénarios sont bien ancrés dans la culture de chez nous. Même la voix du maître de jeu est bien connue du public !

D'accord, mais... comment on joue ?

Tu me niaises ? est un jeu-questionnaire interactif, présenté sous forme d'une console électronique. Le jeu comprend 1000 affirmations toutes plus surprenantes les unes que les autres, et les joueurs doivent trancher si l'énoncé est VRAI ou FAUX en appuyant sur leur buzzer. Est-ce que le maître du jeu vous niaise ou pas ? C'est ça, la grande question !

Le joueur qui gagne le plus de points remporte la partie. Chaque joueur commence avec vingt points et grimpe d'un point à chaque bonne réponse. Mais si vous vous trompez ou ne répondez pas à temps, oups... vous en perdez deux. Attention, vous n'avez que quelques secondes pour donner votre réponse. Il faut quand même être vite sur le piton !

Trop pressé de commencer à jouer ? Mettez tout simplement le jeu sur la table, appuyez sur on et c'est parti ! La beauté du jeu est qu'il n'est pas nécessaire de lire les règlements, la console s'occupe de tout. Le maître du jeu explique les règles, calcule les points et commente même les actions des joueurs en leur lançant de petits défis.

Bref, si vous cherchez un jeu rassembleur qui met de l'atmosphère dans un salon, un jeu dont les ventes dans certains pays dépassent même celles du Monopoly, Tu me niaises ? est votre nouveau meilleur ami. Et non, on ne vous niaise même pas !

Tu me niaises ?

34,99 $

8+ ans, 2 à 5 joueurs

Dans tous les magasins de jouets spécialisés.

Pour en savoir plus, consultez le site du jeu et cette vidéo.