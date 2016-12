On lui interdit l'accès à un manège à cause de ses seins

25-10-2016 | 15h59

À 22 ans, Tanya Willis, une mère de famille vivant en Angleterre, a été proprement humiliée alors qu'elle voulait faire un simple tour de manège.

En voulant prendre place à bord d'un grand huit situé dans le parc d'attractions «Thorpe Park» dans le comté de Surrey, la jeune femme a été confrontée à un problème de taille. Selon les responsables du manège, sa poitrine trop volumineuse empêchait la barre de sécurité d'être correctement verrouillée et mettait de fait sa vie en danger.

«Ils auraient dû réaliser que tout le monde ne fait pas un bonnet B. Certaines en ont une plus grosse que la mienne», a commenté Tanya Willis dans le quotidien The Mirror. Je ne suis pas grosse. Mais les barres sécurité et les sièges ne sont pas conçus pour les fortes poitrines, poursuit la jeune femme.

«Cela a été très humiliant de rebrousser chemin en passant devant tout le monde. Ceci a gâché ma journée et je n'ai même pas été remboursée», explique-t-elle encore.

Pour sa défense, le parc d'attractions a expliqué que pour des raisons de sécurité, les manèges ne pouvaient démarrer sans s'assurer que les systèmes de sécurité ne soient verrouillés. Chose qu'empêchait manifestement la poitrine de la jeune femme.