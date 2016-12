Les plus beaux gars du CH

13-10-2016 | 10h19

Carey Price #31

Max Pacioretty #67

Nathan Beaulieu #28

- Gardien- Naissance: 16 août 1987 à Anahim Lake, Colombie-Britannique- 191 cm / 103 kgConsidéré comme l'un des meilleurs gardiens de but de la planète, Carey Price jouit d'une belle popularité auprès de la gent féminine. Il est beau, certes, mais il connaît surtout beaucoup de succès sur la glace. Il n'a jamais remporté la Coupe Stanley (parce que souvent il doit faire tout le travail, ses coéquipiers arrivant difficilement à marquer des buts), toutefois il a remporté l'or olympique en 2014 à Sotchi, en Russie, où le Canada s'est imposé devant la Suède. Un médaillé d'or sexy, on aime!- Attaquant- Naissance: 20 novembre 1988 à New Canaan, États-Unis- 188 cm / 98 kgAilier gauche, le capitaine du Tricolore joue sur le premier trio de l'équipe en compagnie de son collègue Alex Galchenyuk. Le grand gaillard au tempérament calme s'avère un redoutable marqueur doté d'un puissant tir. Il est compétitif et très physique. On se rappellera la sévère mise en échec de Zdeno Chara qu'il a encaissée. Résultat: commotion cérébrale et fracture de la quatrième vertèbre cervicale. Mais tout cela est du passé. Fraîchement revenu de la Coupe du monde de hockey, il semble être en parfaite forme et prêt à nous éblouir. Ça tombe bien, car nous sommes prêts à le soutenir.

- Défenseur

- Naissance: 5 décembre 1992 à Strathroy, Ontario

- 188 cm / 93 kg

Le défenseur offensif tentera de prendre plus de place dans la brigade défensive du Tricolore cette saison. Quelques frasques à l'extérieur de la patinoire lui ont valu une réputation de mauvais garçon. De quoi émoustiller quelques demoiselles amatrices de «bad boys»! À force de jouer avec Shea Weber, vétéran très respecté au sein de la LNH, gageons que le jeune homme se tranquillisera...

Brendan Gallagher #11

Alex Galchenyuk #27

Shea Weber #6

Mention spéciale

Marc Bergevin

- Attaquant- Naissance: 6 mai 1992 à Edmonton, Alberta- 175 cm / 83 kgPetit, fougueux et souriant, l'attaquant des Canadiens est réputé pour rendre ses adversaires fous de rage. Il a manqué 29 matchs pour cause de blessures la saison dernière. Peut-être cherche-t-il quelqu'un pour soigner ses bobos?- Attaquant- Naissance: 12 février 1994 à Milwaukee, États-Unis- 185 cm / 95 kgNé aux États-Unis de parents biélorusses, le talentueux attaquant a marqué trente buts au cours de la saison 2015-16. Il joue cette année la dernière année de son contrat lui rapportant 3,1 M$. Or, si il marque à nouveau trente buts ou plus, on lui prévoit une importante augmentation de salaire. On espère pouvoir continuer à le regarder évoluer au sein du CH, pour le plus grand bonheur de l'équipe, mais aussi de nos yeux.- Défenseur- Naissance: 14 août 1985 à Sicamous, Colombie-Britannique- 193 cm / 105 kgLa nouvelle acquisition du Bleu-Blanc-Rouge, obtenue en retour du flamboyant P. K. Subban, aura fort à faire pour remplacer ce dernier dans le cœur des partisans. Son calme, sa force et sa stature en feront certainement un atout de taille au sein de la défensive de l'équipe. Après avoir été au cœur de bien des débats, le remplaçant de Subban saura nous montrer son savoir-faire et faire mentir ceux qui ne croyaient pas en lui. Un autre médaillé d'or que nous avons hâte de voir évoluer.

- Directeur général du CH depuis mai 2012

- Naissance: 11 août 1965 à Montréal

- A joué dans la LNH de 1984 à 2003

Toujours tiré à quatre épingles, et ce, même quand il a un look plus décontracté, le DG de la Sainte-Flanelle ne passe pas inaperçu. Même à 51 ans, il demeure un beau gosse qui prend soin de lui. Sa femme et lui sont les parents de trois enfants.