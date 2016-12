Un couple transforme un bus d'école en maison

09-10-2016 | 09h03

Felix Starck et Selima Taibi, un jeune couple américain, a décidé de rénover un bus d'écoliers pour en faire leur nouvelle maison sur roue avec laquelle ils sont partis en voyage.

Cette idée leur est venue lorsqu'ils se sont rendu compte que leur chien avait du mal à monter les marches de leur ancien appartement, apprend-on sur le Huffington Post États-Unis.

Ils ont alors fait l'acquisition d'un bus scolaire pour 9 000 $ pour le rénover et en faire leur maison.

En trois mois, ils sont parvenus à le repeindre et retirer tous les anciens sièges pour l'aménager en cocon douillet.

On y retrouver une cuisine équipée, un lit queen, une télé, une table pliable, un sofa... Et pour observer les nuits étoilées, il leur suffit d'ouvrir la petite trappe du toit. Le tout pour un investissement de 60 à 70 000 $.

C'est avec cette maison sur roues qu'ils ont entrepris de traverser l'Amérique en partant de l'Alaska jusqu'au Panama où ils pensent laisser leur maison pour mieux poursuivre leur voyage sur les routes difficiles d'Amérique du Sud.

Le couple a réalisé une vidéo qui montre l'intérieur et qui est visible sur YouTube. Elle a déjà été vue plus de 713 000 fois. Ils sont aussi suivis par plus de 77 000 personnes sur leur page Facebook «Expedition Happiness».