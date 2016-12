Une publicité provocante pour un salon de l'érotisme

03-10-2016 | 16h04

Une actrice porno qui énumère tous les problèmes de son pays, il y a de quoi choquer. Et c'est exactement le but (atteint) de cette publicité créée par l'agence Vimema pour le Salon de l'érotisme de Barcelone.

Amarna Miller, une actrice porno espagnole, se présente avant d'aborder, pendant plus d'une minute, tous les maux de l'Espagne. Le rapport aux femmes, la religion, la prostitution, l'art et les magnats de la finance, tout le monde y passe dans une vidéo où la vérité en dérangera sûrement plus d'un.

Le Salon de l'érotisme de Barcelone a assurément trouvé une manière efficace de faire parler de lui.

Voyez la publicité sous-titrée ci-dessous.