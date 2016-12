Une publicité douteuse sème la controverse

28-09-2016 | 08h42

GiFI, une enseigne de distribution de produits à petits prix pour la maison et la famill en France, croyait faire preuve d'audace avec ses nouveaux messages publicitaires. Elle a plutôt choqué.

Dans deux nouvelles vidéos pour promouvoir sa «Bravoloto», l'entreprise montre un couple qui semble s'adonner au sexe oral: exclamations, mouvements et effets sonores en prime. Le dénouement? Ils jouaient en fait à la nouvelle loterie sur leur téléphone intelligent...

Un tsunami de remontrances des internautes a englouti GiFI après la diffusion des deux publicités. On décrie le mauvais goût, on plaint le manque d'originalité et on souligne à maintes reprises le sexisme du message.

Devant ces vives réactions, la marque a modifié la description qui accompagnait la vidéo de «Étonnant ! Qu'est-ce qui peut faire plaisir à une femme?» à «Un couple joue à Bravoloto».

En entrevue avec le média LCI, un directeur de GiFI a avoué assumer la stratégie: «On a donné carte blanche à Bravoloto pour faire le buzz sur le web sur le ton de l'humour».