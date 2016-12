Des hommes nus qui vous feront aimer les arbres

26-09-2016 | 14h33

À l'occasion du mois de l'arbre, l'organisation non-gouvernementale Greenpop, basée en Afrique du Sud, a décidé de se mettre à nue, littéralement, pour la bonne cause.

La campagne, qui a débutée comme une plaisanterie, est rapidement devenue la levée de fonds la plus audacieuse et populaire de l'organisation. Avec pour but de sensibiliser les gens ainsi que d'encourager les dons, la campagne «Got Wood?» mets l'accent sur les différents avantages sociaux et environnementaux de la reforestation, tout en mettant au clair l'état de la déforestation ainsi que son avancée mondiale.

25 hommes sud-américains, qui se dédient à faire une différence dans leur communauté, ont joué le jeu et ont laissé tomber leurs vêtements le temps d'un cliché.

Le but ultime de cette campagne est d'amasser des fonds de 120 000 rands (11 600 $ canadiens) avant le 30 septembre 2016. Ceci permettrait à Greenpop de planter 1000 arbres.