La «règle des 5 secondes», vrai ou fausse?

19-09-2016 | 15h54

La fameuse loi des cinq secondes, vous la connaissez? La légende urbaine suggère que lorsqu'on fait tomber un aliment par terre, nous avons cinq secondes pour le ramasser avant qu'il ne soit contaminé par des bactéries. Mais est-ce réellement le cas? Une nouvelle étude américaine s'est penchée sur la question afin de mettre un point final à cette théorie.

Donald Schaffner de l'Université de Rutgers-New Brunswick, explique que cette légende a déjà été présentée par au moins deux émissions télévisées. «Nous avons décidé d'en faire une étude parce que la pratique est trop répandue. Le sujet peut paraître "léger" mais nous voulions que nos résultats soient soutenus par de la science solide», explique ce professeur et spécialiste de la science de la nourriture.

En menant leurs recherches, le Pr Schaffner et ses collègues sont ainsi arrivés à une conclusion surprenante: oubliez la règle des 5 secondes, le mythe est largement à nuancer. Des résultats publiés dans la revue American Society for Microbiology's journal, Applied and Environmental Microbiology.

Plus de 2500 tests effectués

Pour en arriver là, les scientifiques se sont attelés à la tâche, en testant plusieurs paramètres. Premièrement, ils ont expérimenté quatre surfaces différentes: de l'acier inoxydable, des carreaux en céramique, du bois et un tapis. Ils ont ensuite jeté quatre aliments différents sur les surfaces en question: une pastèque, du pain, du pain beurré et des bonbons gélifiés.

Enfin, ils ont analysé la contamination des aliments sur chaque surface pour quatre durées différentes: moins d'une seconde, 5 secondes, 30 secondes et 5 minutes. Pour l'expérience, des bactéries Enterobacter aerogenes, des micro-organismes naturellement présents dans le système digestif humain, ont été mis en culture dans deux bouillons différents.

Les préparations ont été versées au sol et les chercheurs ont laissé sécher les surfaces avant de procéder aux tests. Au total, 128 scénarios ont été répétés 20 fois, ce qui a conduit à pas moins de 2560 expériences. Des échantillons de chaque surface et de chaque aliment ont été analysés post-expérience.

Les bactéries contaminent la nourriture instantanément

À partir des résultats, les scientifiques ont constaté que peu importe la durée, dès qu'il y a contact, les bactéries parviennent à contaminer la nourriture. La règle des 5 secondes ne tient donc pas la route. En revanche, les résultats confirment que plus le temps de contact est long, plus le transfert de bactérie augmente.

«Plus la nourriture reste longtemps sur la surface de contact, plus il y a de bactéries sur la nourriture», confirme Schnaffer. Mais ceci n'est pas le seul facteur qui entre en jeu. «La topographie de la surface et de la nourriture semblent jouer un rôle important dans le transfert de bactéries», souligne Schaffner. En effet, sans surprise, la pastèque est l'aliment qui s'est contaminé le plus facilement contrairement aux bonbons gélifiés.

«L'humidité semble augmenter le transfert des bactéries de la surface à la nourriture», poursuit Schaffner. «Les bactéries n'ont pas de jambes, elles se déplacent avec l'humidité et plus la nourriture est humide, plus il y a un risque de transfert». Par ailleurs, de façon inattendue, le tapis est la surface qui a montré le taux de transfert le plus bas comparé à l'acier inoxydable, tandis que le transfert avec le bois était plus variable.

Inutile donc de ramasser votre nourriture avant les cinq secondes fatidiques en pensant qu'elle est encore saine de toute contamination. Quelle que soit la surface, la nourriture, il est probablement déjà trop tard. «La règle des cinq secondes est une simplification importante de ce qu'il se passe réellement lorsque les bactéries se transfèrent d'une surface à de la nourriture», conclut ainsi Schaffner.