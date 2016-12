Le Bun Drop: le nouveau challenge des filles sur la toile

19-09-2016 | 11h09

Dans la série «challenge sur la toile», en voici un qui ne fera de mal à personne: le «Bun Drop», en anglais, le lâcher de chignon. Des ados aux cheveux extra-longs exposent leur crinière dans de courtes vidéos plutôt séduisantes. La chevelure a toujours été un atout de charme pour les femmes.

De la garçonne qui fait ressortir les traits du visage à la longue crinière sauvage, chaque coupe apporte sa dose de glamour et de style. Mais pour cette tendance-ci, c'est bien de cheveux longs - voire très longs - dont on parle. Né sur les réseaux sociaux, le Bun Drop n'a qu'un seul but: exposer sa longue chevelure comme un atout de séduction. Le principe: dos à la caméra, des adolescentes à la masse capillaire bien fournie, détachent leurs cheveux dans une vidéo au ralenti.

Quelques secondes de pure volupté où les cheveux virevoltent dans un éclat de brillance et de douceur avant de retomber sur leurs reins. Un geste qui évoque sensualité sans vulgarité, et pour une fois, on apprécie.