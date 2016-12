Un guide contre l'islamophobie

John Naïs 01-09-2016 | 13h55

La jeune blogueuse et illustratrice parisienne Maeril a récemment publié sur sa page Facebook un guide qui montre comment réagir lorsqu'on est témoin de harcèlement islamophobe dans un lieu public.

Le but de la mini bande dessinée est «d'éviter une escalade de violence [...] en ne donnant pas suite aux attaques de l'agresseur», a écrit la jeune femme sur son compte Facebook.

Le guide est divisé en quatre points. La première attitude à adopter serait d'engager la conversation avec la victime.

Ensuite, il faudrait choisir un sujet et commencer à discuter avec la personne harcelée.

La troisième chose à faire serait de continuer à construire cet espace sécurisé.

Et finalement, la quatrième et dernière chose à faire serait d'emmener la victime dans un lieu sûr.

Les commentaires qu'on peut lire sous la publication Facebook sont majoritairement positifs. Les internautes félicitent en effet l'initiative. «C'est une très bonne technique que j'ai apprise grâce à une jeune fille qui m'a sauvée par ce biais d'un individu louche», souligne une utilisatrice de Facebook.

«Très utile et adaptable pour d'autres situations, avec ces dessins c'est parfait!», félicite un autre.

L'illustratrice elle-même pense que cette technique fonctionne pour contrer d'autres types de harcèlement, notamment sexuel, et elle encourage fortement ses lecteurs à l'utiliser.

En date du 1er septembre, le guide avait généré plus de 1600 mentions «J'aime» et avait été partagé plus de 1200 fois sur Facebook.