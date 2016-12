Des uniformes scolaires signés Kanye West?

01-09-2016 | 10h09

Le rappeur Kanye West se sent lui aussi interpellé par la rentrée des classes.

Même si ses enfants North et Saint sont encore trop petits pour aller à l'école - ils n'ont que 3 ans et 1 an -, le mari de Kim Kardashian a l'intention de venir en aide à tous ceux et celles qui transitent par le système d'éducation à Chicago.

Et ses ambitions, qui visent à enrager deux problèmes dans sa ville natale, sont nobles.

«Je veux créer des uniformes scolaires pour toute la ville de Chicago. Simplement un point de départ pour éventuellement mettre fin à la discrimination liée aux classes sociales et à l'intimidation dans le monde entier», a laissé savoir l'artiste à un paparazzi de TMZ.

Le principal intéressé n'a pas précisé s'il comptait s'associer à un réputé designer pour mener son projet à terme, ni combien de modèles seront nécessaires pour habiller tous les écoliers de la Ville des vents.

Kanye West est toutefois déjà connu dans l'univers de la mode, notamment grâce à ses créations pour Nike et Adidas, deux compagnies pour lesquelles il a imaginé des vêtements et des souliers. De plus, il a mis en circulation sa propre collection.