Une reine de beauté sud-africaine devient Miss Univers

AFP 27-11-2017 | 10h15

La jeune reine de beauté sud-africaine Demi-Leigh Nel-Peters a été couronnée Miss Univers 2017 dimanche à Las Vegas et succède ainsi à la Française Iris Mittenaere.

La jeune femme blanche, âgée de 22 ans et diplômée en commerce a devancé ses rivales colombienne et jamaïcaine pour devenir la plus belle femme de l'univers lors de la 66e édition du concours de beauté.

Après avoir décrit sa demi-soeur handicapée comme une de ses principales sources d'inspiration, Demi-Leigh Nel-Peters a présenté sa vision de la couronne lors du concours: «Miss Univers est une femme qui a dépassé de nombreuses peurs, et en cela elle est capable d'aider de nombreuses femmes à outrepasser leurs peurs».

Près de 100 femmes venues du monde entier prétendaient au titre décerné dans la capitale américaine du divertissement. L'actrice colombienne Laura Gonzales a terminé dauphine et la Jamaïcaine Davina Bennett seconde dauphine.

La Miss Univers 2016, Iris Mittenaere, a finalement apposé la couronne sur la coiffe de Demi-Leigh Nel-Peters, sous les cris de joie et les applaudissements.

Le 18 novembre, Manushi Chhillar, une étudiante en médecine indienne, avait été sacrée Miss Monde, faisant de l'Inde le pays le plus titré du concours, à égalité avec le Venezuela.