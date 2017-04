Où défileront les prochaines collections Croisière?

10-04-2017 | 11h45

Monaco, Dubaï, New York, Palm Springs, ou encore Séoul: les collections Croisière - lignes de prêt-à-porter de mi-saison - font voyager les accros de la mode aux quatre coins du monde chaque année. Devenus des rendez-vous incontournables, ces shows permettent de sortir du cadre des semaines de la mode, et de proposer des mises en scène souvent spectaculaires.

À quelques semaines des premiers défilés, faisons le point sur les lieux choisis par les maisons de couture pour présenter leurs collections Cruise 2018.

Louis Vuitton au Japon

La maison de luxe célèbrera les nombreux liens qui l'unissent au pays du Soleil-Levant, lors de la présentation de sa collection Croisière 2018. Après avoir proposé un défilé spectaculaire à Rio de Janeiro, l'an dernier, Louis Vuitton a jeté son dévolu sur le Japon. Le défilé orchestré par Nicolas Ghesquière se tiendra dans un lieu encore tenu secret, le 14 mai prochain.

Dior à Los Angeles

La maison française sélectionne toujours des lieux mythiques ou chargés d'histoire pour ses défilés Croisière. Après le Palais Bulles de Pierre Cardin à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et le Palais de Blenheim au Royaume-Uni, Dior posera ses valises dans la Cité des Anges pour présenter sa prochaine collection Croisière, le 11 mai prochain. Pour le moment, le lieu exact n'a pas été communiqué, mais cette nouvelle collection signée Maria Grazia Chiuri devrait une fois de plus faire sensation et sublimer une femme active, moderne et combative.

Gucci à Florence

Moins exotique, mais tout aussi spectaculaire, la maison italienne présentera sa collection Croisière 2018 à Florence, le 29 mai prochain. Gucci a opté pour la Galerie Palatine de l'imposant palais Pitti, avec un accès direct au célèbre jardin de Boboli. De quoi satisfaire la curiosité et l'intérêt des invités qui auront la chance d'assister à ce show de mi-saison.

Prada à Milan

La maison italienne a choisi sa ville d'origine pour dévoiler sa collection Croisière 2018. C'est la première fois que Prada organise un défilé entièrement dédié à cette ligne, puisqu'aurapavant elle était présentée en simultanée avec ses shows masculins. Les invités triés sur le volet découvriront la nouvelle collection le 7 mai prochain à l'Observatoire de la Galleria Vittorio Emanuele II, un bâtiment du XIXe siècle situé en plein coeur de Milan.

Chanel à Paris

Après un défilé remarqué à La Havane l'an dernier, la maison de la rue Cambon dévoilera sa nouvelle collection Croisière à Paris, le 3 mai prochain. La capitale française a déjà été retenue par Chanel pour la présentation de sa dernière collection Métiers d'Art, qui s'est tenue au Ritz en décembre dernier. Pour le moment, le lieu de ce prochain défilé est tenu secret.