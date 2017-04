Rihanna lance une collection de bijoux avec Chopard

07-04-2017 | 11h47

Rihanna a créé une nouvelle collection de bijoux avec la marque Chopard. La chanteuse a fait équipe avec la co-présidente et directrice de création, Caroline Scheufele, pour élaborer une collection de neuf pièces de bijoux avec des designs minimalistes et graphiques, qui seront reproduites 2000 fois.

Il existe également une collection Rihanna Loves Chopard, qui comprendra des créations uniques «inspirées par les racines de la chanteuse, mélangeant des clins d'oeil aux jardins luxuriants de la Barbade et à l'électricité du Carnaval, ainsi que les icônes de la maison», rapporte WWD.

«Rihanna et moi avons collaboré de près sur les collections, vous pouvez donc sentir son énergie débordante, sa forte créativité et son sens inhérent du design dans chaque pièce, a déclaré Caroline Scheufele dans un communiqué. Avec son sens unique du style, elle redéfinit la façon dont les gens voient et portent les bijoux.»

Les pièces seront lancées à l'occasion du Festival de Cannes en mai prochain, et vendues en magasin le mois suivant. Chopard est un partenaire officiel du festival et célèbrera ses 20 ans de partenariat.

Rihanna figurera aussi dans la campagne publicitaire de son nouveau projet. Cette dernière sortira au cours du mois d'avril, d'abord aux États-Unis.