Thylane Blondeau, égérie internationale L'Oréal Paris

06-04-2017 | 15h42

Le géant des cosmétiques annonce avoir choisi la jeune actrice et mannequin française Thylane Blondeau comme nouvelle ambassadrice internationale. À 16 ans, Thylane Blondeau devient la plus jeune égérie de l'histoire de L'Oréal Paris.

L'Oréal Paris a officialisé la nouvelle hier, mardi 5 avril, jour du 16e anniversaire de Thylane Blondeau. La fille de Véronika Loubry et Patrick Blondeau représentera la marque à l'international et apparaîtra dans ses prochaines campagnes publicitaires. Elle rejoint la prestigieuse équipe d'égéries de L'Oréal Paris, qui compte des mannequins et artistes de renommée mondiale comme Eva Longoria, Barbara Palvin, Karlie Kloss ou encore Isabeli Fontana.

«C'est un honneur pour moi de rejoindre la famille L'Oréal Paris, une marque de cosmétiques qui m'a toujours fait rêver. Pouvoir côtoyer des professionnels de la beauté et des égéries que j'admire depuis toujours, c'est vraiment le plus beau cadeau que l'on puisse me faire pour mes 16 ans! (...) C'est une belle aventure qui commence», commente la jeune femme.

So so happy and proud to be part of the l' Oreal Family !💜💜 #lorealparis Une publication partagée par Thylane blondeau (@thylaneblondeau) le 6 Avril 2017 à 8h44 PDT

Une égérie connectée

Si elle n'a que 16 ans, Thylane Blondeau est loin d'être une novice dans le secteur de la mode et du mannequinat. Son regard azur et sa moue boudeuse ont déjà séduit un grand nombre de maisons et de créateurs. Elle a d'ailleurs commencé sa carrière très tôt, à l'âge de 4 ans, lors d'un défilé pour Jean Paul Gaultier en pleine semaine de la mode de Paris. Elle a depuis posé pour Paul & Joe Sister, Eleven Paris et récemment pour Dolce & Gabbana. La maison italienne a d'ailleurs fait appel à Thylane pour son dernier défilé à Milan.

Le jeune âge du top présente un autre avantage: elle a grandi avec les réseaux sociaux, maîtrisant parfaitement son image et sa communication. Présente sur Snapchat, Twitter ou encore Facebook, elle compte pas moins d'un million d'abonnés sur Instagram.

«Thylane se fait la porte-parole d'une génération qui passe plus de temps à créer des liens par l'image que par les mots, un fait nouveau par rapport aux générations précédentes. Elle est une source d'inspiration pour des milliers de jeunes femmes en quête de modèles capables de réinventer la beauté par leur créativité et leur style», explique Pierre-Emmanuel Angeloglou, président de L'Oréal Paris.

Déjà présente au Festival de Cannes l'an dernier, en tant que représentante de L'Oréal Paris, la jeune fille devrait cette année encore faire une apparition remarquée sur la Croisette.