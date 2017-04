Cara Delevingne, nouvelle égérie Puma

06-04-2017 | 14h24

L'actrice et top-modèle britannique Cara Delevingne, ambassadrice mondiale de Puma, prend à nouveau la pose pour la marque sportswear afin de présenter les dernières baskets Heart, entièrement réalisées en jean.

Chouchou des réseaux sociaux et des accros de la mode, la basket Heart de Puma fait sensation depuis sa sortie. À la fois chic et sportswear, ce modèle reconnaissable entre tous est aujourd'hui décliné en une nouvelle version 100% jean.

Pour présenter ce modèle, la marque a fait appel à son ambassadrice de renom: Cara Delevingne. L'actrice et mannequin britannique prend la pose dans le cadre de la campagne «DO YOU», lancée ce mois-ci pour la saison printemps-été 2017. Non seulement le dispositif vise à promouvoir les derniers modèles des lignes Sportstyle femme de la marque, mais il a également été lancé pour inciter les femmes à prendre confiance en elles et à rester fidèles à leur personnalité.

«L'important, c'est de trouver sa voie. C'est bien de s'inspirer des autres et de les admirer. Mais si vous voulez être heureuse, peu importe ce que vous choisissez, ne vous conformez pas à la majorité», a déclaré la jeune femme pour le lancement de la campagne.

Les derniers clichés présentés mettent en lumière les baskets Heart Denim, version 100% jean des iconiques sneakers ornées de lacets-rubans en coton épais. La nouvelle version, proposée dans les magasins Puma, sur Puma.com, et dans une sélection de points de vente dès le 6 avril, est disponible en plusieurs nuances d'indigo: Twilight Blue, Halogen Blue et Oatmeal.