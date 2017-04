Une collection de lunettes pour enfants signée Gwen Stefani

05-04-2017 | 19h54

Persuadée que les enfants doivent faire de leur personne «un véritable spectacle», Gwen Stefani vient de sortir une nouvelle collection de paires de lunettes intitulée gx by Gwen Stefani junior.

À People Magazine, l'ancienne chanteuse explique qu'elle veut avant tout donner plus de choix aux enfants quand ils doivent choisir une paire chez l'opticien. «Beaucoup de lunettes pour enfants ressemblent... à des lunettes pour enfants, explique-t-elle dans une vidéo. Je veux faire des lunettes que moi-même je pourrais porter.»

D'après elle, c'est la difficulté de trouver des lunettes sophistiquées pour son fils, Zuma, qui l'a motivée. «Mon fils porte des lunettes donc nous somme toujours en mission pour trouve une paire qui est unique et différente, explique-t-elle. J'ai vu à quel point le choix est limité et ennuyeux. Porter des lunettes doit être une expérience positive et fun, même pour les enfants et les jeunes.»

Pour apporter plus de «fun», Gwen Stefani a donc incorporé des petits aimants sur les montures afin de pouvoir y attacher des petits emojis différents. Le tout se commande sur internet à partir de 150 dollars. Le «fun» a quand même un certain prix.