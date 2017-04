Pourquoi il faut adopter le blazer

05-04-2017 | 15h51

Le blazer, c'est assurément la veste tendance de ce printemps. Déclinable dans toutes les couleurs et super versatile, cette pièce va devenir, si elle ne l'est pas déjà, un élément de base de votre garde-robe !

Ce qu'on adore, c'est qu'il s'adapte à nos envies : on peut le porter grand format, à épaulettes, ou même en version disco. Bien entendu, vous ne pourrez pas porter aussi souvent votre modèle rose et rouge clouté que votre classique blazer noir, mais si vous êtes plutôt du genre excentrique, sachez que vous ne ferez pas de faux pas.

Le modèle noir ou dans les tons neutres est un bon compromis, car il va avec tout : jeans, robes, salopettes, et même legging, le blazer sera toujours votre meilleur allié ! Et s'il s'accorde avec l'essentiel de vos tenues, il n'est pas ennuyeux pour autant. Le blazer est une pièce forte, très bien coupée (il se doit de l'être), et a beaucoup plus de personnalité qu'une simple veste. Il permet de jouer avec les codes masculins/féminins, et peut casser très discrètement le côté trop sage d'une tenue, ou au contraire amener une pointe d'élégance à un look excentrique.

Convaincue ? Vous n'avez plus qu'à choisir votre modèle !



Gigi Hadid | Photo Cover Media