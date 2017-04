Maîtrisez le crayon à lèvres comme une pro!

05-04-2017 | 15h42

Le crayon à lèvres, ça ne sert qu'à empêcher le rouge à lèvres de déborder, n'est-ce pas? FAUX! Ce produit génial a plus d'une corde à son arc, et nous sommes là pour dévoiler tous ses secrets cachés.

Cela vous semble certainement naturel de l'appliquer avec la pointe, mais les spécialistes recommandent plutôt de l'utiliser avec un angle à 45°, pour une meilleure définition. La clé, c'est qu'il ne se remarque pas, mais qu'il fasse quand même le job. En évitant une ligne trop droite, pour y parviendrez.

Pas besoin de faire toute la bouche d'un coup, car vous n'obtiendrez pas une finition nette si vos mains remuent pendant toute l'application. Faites-le par petit à-coups légers, et bougez votre menton pour voir le résultat sous tous les angles.

Dans certains cas, apposer le rouge à lèvres d'abord peut être une bonne option, puisque vous verrez exactement où appliquer le crayon, et n'en mettrez pas trop par accident. Si vous décidez quand même de l'appliquer en premier, vous pouvez l'orienter vers l'intérieur pour mieux «encadrer» les lèvres, avec un contour plus épais. Vous éviterez de déborder en mettant votre rouge par la suite.

Si la plupart du temps, on choisit une couleur similaire pour le crayon et le lipstick, vous pouvez également opter pour une option nude, qui vous donnera tout autant de bons résultats. En plus, le crayon nude donne l'illusion d'une bouche plus pulpeuse, sans pour autant qu'elle ait l'air gonflée ou trop maquillée. Pour faire ressortir vos lèvres, vous pouvez également utiliser un crayon légèrement plus foncé, mais assurez-vous de bien le mélanger pour un résultat homogène.

Également bon à savoir: le crayon à lèvres n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien appliquer votre rouge à lèvres ou votre gloss sans l'entourer. Le crayon est surtout recommandé pour les petites lèvres, ou celles qui sont inégales, car il définit la forme et peut vous créer un parfait arc de Cupidon. A vous de jouer!