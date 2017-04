Maillot intégral ou classique: à chaque âge son épilation

04-04-2017 | 16h22

Ticket de métro, maillot intégral ou forme «naturelle»: l'épilation du maillot n'est pas une mince affaire. Une étude réalisée par Glossybox, rendue publique ce mardi 4 avril, révèle d'ailleurs que le type d'épilation envisagé par les femmes évolue considérablement au fil de l'âge. En somme, plus on vieillit, plus le maillot s'étoffe.

Conduit auprès de 6000 femmes, le sondage révèle que la majorité des participantes âgées de 18 à 25 ans privilégie le maillot intégral, alors que plus de 50% des répondantes de plus de 35 ans optent pour le maillot classique. Entre les deux, c'est-à-dire pour les femmes âgées de 26 à 35 ans, c'est le ticket de métro qui prime.

Le fait d'être célibataire ou en couple joue un rôle important, voire primordial, dans les choix liés à l'épilation. Le sondage montre qu'une femme sur deux se plie aux goûts de son partenaire de vie, ou est, tout du moins fortement influencée. Par ailleurs, plus de la moitié des répondantes avouent s'être privées d'une relation sexuelle car elles n'étaient pas épilées.

Autre constat, les femmes ne s'épilent pas uniquement les jambes, le maillot, les aisselles et les sourcils, comme on pourrait le croire. Près de trois sondées sur dix (28,7%) affirment avoir déjà épilé le bas du ventre, près de quatre sur dix (39,4%) la lèvre supérieure, et 46% les orteils.

Et pour ces messieurs, les poils sont-ils un tue-l'amour? Oui, pour une minorité de femmes (14,90%) en ce qui concerne les poils pubiens, et pour la moitié des participantes en ce qui concerne le dos et les épaules.

Ce sondage a été réalisé via la newsletter de Glossybox, le 11 février dernier, auprès de 6000 femmes âgées de 18 à 40 ans.