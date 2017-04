Jenna Lyons quitte la maison J.Crew

04-04-2017 | 16h07

Nouvelle secousse dans l'univers de la mode. La créatrice américaine Jenna Lyons fait ses adieux à la maison J.Crew, où elle officiait comme présidente et directrice artistique. La séparation se fera toutefois en douceur, puisqu'elle restera conseillère créative de J. Crew jusqu'en décembre 2017, date officielle de son départ.

Plus qu'une présidente et une directrice artistique, Jenna Lyons était presque la représentante du style J.Crew, reconnaissable entre tous grâce à son chignon plaqué avec une raie sur le côté et ses montures noires très marquées. Ses looks preppy, un brin décalés, ont d'ailleurs contribué à faire des pièces iconiques de la maison de véritables indispensables du vestiaire féminin.

L'histoire s'achèvera en décembre prochain. Dans une entrevue donnée en exclusivité à The Business of Fashion, Mickey Drexler, président-directeur général du groupe J.Crew, assure que cette décision a été prise d'un commun accord pour ouvrir la voie au changement.

Chez J.Crew jusqu'en décembre prochain, la créatrice américaine a le temps de dévoiler ses nouveaux projets. Elle pourrait tout aussi bien lancer sa marque ou prendre, bien évidemment, la direction artistique d'une nouvelle maison. Après 26 ans passés chez J.Crew (elle a commencé en tant qu'assistante), ce sera quoi qu'il en soit un beau défi à relever.