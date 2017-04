Mariage: quelle routine beauté à un mois du jour fatidique?

04-04-2017 | 12h45

La saison des mariages approche à grands pas, et certains rituels beauté doivent être réfléchis et accomplis bien en amont. L'idéal est de commencer à s'en soucier au moins un mois avant de sauter le pas, et de dire oui à l'être aimé. Maquillage, coiffure, soins du visage et épilation: voici le planning beauté à suivre pour être au sommet le jour J.

Essais et soins à M-1

La salle, le traiteur et la robe sont réservés, il est désormais temps de prendre soin de soi pour être au meilleur de sa forme le jour du mariage. La majorité des regards sera tournée vers la mariée le jour J, il est donc plus que nécessaire de s'occuper de son apparence pour être au sommet et éviter les couacs de dernière minute.

Le rituel beauté commence à environ un mois du grand jour, un peu plus pour les plus stressées (ou impatientes), avec les essais maquillage et coiffures, indispensables pour gagner du temps le jour du mariage. Une fois le coiffeur et le maquilleur choisis (certains instituts et professionnels combinent ces services), il faut trouver la combinaison qui ira à merveille avec la robe. Ces essais pourront être renouvelés à une ou deux semaines de la date fatidique, notamment si le teint de la mariée a changé (bronzage).

Autre étape à ne pas négliger: les soins du visage. La peau doit être lumineuse et éclatante pour le grand jour. Pour ce faire, rien de mieux qu'un nettoyage en profondeur de la peau, qui éliminera toutes les impuretés. Seul inconvénient? L'apparition de petits boutons quelques jours après le soin. Une bonne raison pour s'y prendre bien en amont.

Relaxation à J-15

Celles qui sont déjà passées par là le savent: l'organisation d'un mariage est un marathon particulièrement intense et stressant. Alors que le grand jour approche, il est conseillé de faire une pause pour souffler un peu et se ressourcer. Rien de mieux pour cela qu'une journée cocooning, à faire seule ou entre ami(e)s.

C'est l'occasion de joindre l'utile à l'agréable: non seulement les futures mariées se détendent, mais en plus en profitent pour sublimer leur peau. Au programme: un hammam pour se relaxer tout en nettoyant et purifiant sa peau, un gommage pour dire adieu aux peaux mortes et un massage pour se libérer de toutes les tensions.

Ultimes préparatifs à S-1

La dernière semaine doit être consacrée - en plus de toute l'organisation du mariage - aux derniers rituels beauté qui feront de vous une mariée au top. Sans surprise, il est fortement conseillé de s'adonner à une routine beauté stricte au cours de la dernière semaine (démaquillage et nettoyage de la peau tous les soirs).

Entre J-2 et J-8, place à l'épilation. Il ne faut ni la faire trop tôt ni trop tard pour éviter les marques rouges, et se concentrer sur les aisselles, le maillot, les jambes et les sourcils. Tout, en somme.

Les mains et les pieds doivent également être irréprochables donc on s'offre (ou on se fait offrir) une pédicure pour enlever les peaux mortes, et une manucure pour que les clichés dédiés à l'échange des alliances soient parfaits.