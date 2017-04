Le microblading de A à Z

03-04-2017 | 13h37

Beaucoup de stars ne tarissent pas d'éloge sur le microblading, une procédure qui leur donne des sourcils parfaits. Lena Dunham et Bella Thorne, par exemple, ont parlé ouvertement de la transformation de leurs sourcils. Alors, le microblading des sourcils, c'est quoi?

La spécialiste en maquillage permanent Laura Kay, de Laura Kay London, explique à Cover Media que le microblading peut se décrire comme une forme de tatouage cosmétique, réalisé avec un outil à main très fin et trempé dans un pigment choisi, afin d'imiter l'apparence de poils.

Une séance de microblading prend habituellement entre 90 et 120 minutes, et Laura Kay indique qu'elle effectue une anesthésie locale (anesthésie topique) pour minimiser les douleurs potentielles. À la suite de la séance de microblading, il est conseillé aux clients de garder leurs sourcils au sec pendant sept à dix jours et d'éviter les salons de bronzage, les saunas, la chaleur extrême et la lumière directe du soleil pendant au moins une semaine.

«Appliquez un baume post-traitement une fois par jour avec un coton-tige propre pendant les sept jours suivants, explique-t-elle. Ils seront sombres d'abord, puis ils peuvent peler, vous ne verrez pas la couleur finale avant quatre à six semaines et elle peut s'estomper jusqu'à 50%. Après quatre à six semaines, il faut prendre un nouveau rendez-vous, afin de pouvoir effectuer un rééquilibrage.»

Une fois la procédure terminée, elle peut durer longtemps, certaines personnes garderont même du pigment indéfiniment. Mais Laura voit la plupart de ses clientes une fois par an pour un rendez-vous de retouche. «Certaines de mes clientes, je les vois tous les 18 mois, ça dépend de la façon dont leur peau a conservé la couleur. Elle s'efface au fil du temps, je recommanderais de les entretenir tous les ans pour qu'ils soient toujours impeccables», conseille-t-elle.