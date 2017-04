La campagne Crocs X Drew Barrymore dévoilée

03-04-2017 | 12h23

Après avoir révélé en décembre dernier que Drew Barrymore était sa nouvelle égérie, la célèbre marque de chaussures Crocs présente les premiers clichés de sa campagne «Come As You Are», mettant en scène l'actrice américaine.

Cette nouvelle campagne publicitaire s'articule autour de l'importance de la personnalité et de l'identité de chacun, invitant le public à se sentir à l'aise dans ses chaussures. Pour faire passer le message #ComeAsYouAre, la marque a fait appel à des ambassadeurs de renoms: Drew Barrymore, John Cena, YOONA et Henry Lau.

Sur les premiers clichés présentés par Crocs, les égéries prennent la pose de façon très naturelle, bien évidemment chaussées de modèles de la marque, sur des fonds ultra-colorés, donnant à la campagne un ton à la fois décontracté et très positif.

À travers la campagne, Crocs entend appeler le public à partager ce qui le rend unique. De fait, non seulement le dispositif est décliné en affiche, mais il a également été déployé dès mars sur les réseaux sociaux grâce à des influenceurs. Les consommateurs peuvent d'ailleurs également participer à ce projet.

«Crocs est toujours resté fidèle à son identité: optimiste, polyvalente, confortable et toujours prête à faire bouger les lignes. ''Come As You Are'' invite les gens à partager leur identité, leur gentillesse/générosité, qui est tellement importante dans le monde d'aujourd'hui», souligne Terence Reilly, directeur marketing de la marque.

Le public peut participer à cette campagne internationale grâce au générateur de Gif «Be Yourselfie» (yourselfie.crocs.com). Il suffit de se rendre à cette adresse et de télécharger le Gif ou de se prendre en selfie. Après avoir répondu à une série de cinq questions, chacun pourra récupérer son «Be Yourselfie» Gif.